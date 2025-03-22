مسلحون يطلقون النار على قنصلية العراق في إسطنبول

أطلق مسلحون النار على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول بتركيا يوم أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيجيلي، أنّه «في ساعات المساء، أطلق أفراد يستقلون دراجات نارية النار على قنصلية العراق في إسطنبول. ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات».

وأضاف، في بيانٍ، أنّه «تجري وحداتنا الأمنية التحقيقات اللازمة على قدم وساق، وتُبذل جهود لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة».

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أنّ المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف قبل فرارهم. ولم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وأفادت الوزارة العراقية، في بيانٍ، أنّها تقدر «الاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها»، مشددةً على «أهمية تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية».

المصدر: مواقع