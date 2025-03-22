عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 22-3-2025

العناوين

الاخبار:

– مشروع أميركي لاستبدال «اليونيفل» ب «أندوف»

– أورتاغوس تضغط: متى تجهزون للمفاوضات؟

– غزة: سباق بين الوساطات والتصعيد

– سياسة وأطماع تؤخر رفع الركام في الجنوب

– 4.1 مليارات دولار ثمن مشتقات نفطية

– نادٍ للضباط مخالف للقوانين في محمية صور

الديار:

– «اسرائيل» ابلغت لجنة «وقف النار» مواصلة الهجمات في كل لبنان

– الحوادث على الحدود اللبنانية السورية مقدمة لنشر القوات الدولية

– المعلمون الى الإضراب الاثنين ودعوات عمالية لتصحيح الرواتب والتقديمات

– هل طالبت دمشق بمنطقة عازلة على الحدود الشرقيّة؟

البناء:

– حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة والغارات مستمرّة… وصواريخ من اليمن وغزة

– الأزمات السياسيّة في تركيا والكيان تتصاعد وغارات إسرائيلية على لبنان وسورية

– تصريح سلام عن نهاية زمن المقاومة وسلاحها يثير تساؤلات مع بقاء الاحتلال

– أيُّها النواب المحترمون: المساءلة هي الطريق مع وزير الخارجيّة لا المساجلة

النهار:

– وداعاً هدى شديد… الشجاعة المشرفة حتى الشهادة

– موقف حاسم لسلام من “طي سلاح حزب الله”.

– … تعيينات الأسبوع المقبل والتحرك الخارجي يتواصل

– الكشف عن عملية تهريب مخدرات كبيرة إلى أوروبا عبر مرفأ بيروت

– الأمن العام السوري يطالب الفارين من مجازر الساحل إلى لبنان بالعودة… وفي حال الرفض تُصادر أملاكهم

نداء الوطن:

– يا زمان الطائفية … العددية

– عون: المرحلة أمنية بامتياز … وسلام: “الثلاثية” أصبحت من الماضي

– واشنطن تطالب لبنان باعتماد جدول زمني لنزع سلاح “حزب الله”

– لضبط الحدود وعودة إيران إلى حدودها: ثلاثية بدلاً من الخماسية تواكب لبنان

– هل يميّزون بين “الحزب” و”الحركة”؟: البلديات مُراقبة دوليّاً وعين الأوروبيين على “حزب الله”

اللواء:

– التضامن الرئاسي يتعزز وسلام: البيان الوزاري طوى صفحة السلاح

– التفاف بقاعي حول الجيش لحماية الأمنين.. وبوادر تحالفات بلدية في كسروان

– الخوف … شجاعة في لبنان

– مفاوضات «الصفقة» على نار الحرب وصواريخ يمنية ومن حماس

– المحكمة العليا تطلب تجميد إقالة رئيس الشاباك والمعارضة لإضراب عام

– ترامب: ٢ نيسان يوم تحرير الولايات المتحدة

الجمهورية:

– تأكيد رسمي: الودائع ستعود

– قريباً تعيينات إدارية عاجلة

– ما هو الشرق الأوسط الذي يعمل له تنياهو؟

– مما بين “البحر والنهر” إلى حزب “ما بين النهرين”؟

– السيدة عون: تقدّر عطاء الأم المزدوج من البيت إلى الموظفة

الشرق:

– كيف أضاع بشار الأسد الحكم في سوريا؟

– «الحكمة يمانية» والحروب على اليمن فاشلة

– سلام: صفحة سلاح «الحزب » انطوت و«الثلاثية » صارت من الماضي

– زيارة خاطفة لعون إلى فرنسا: والأولوية للإنسحاب الإسرائيلي

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال مرجع سياسي إنه لم يستفز من كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول انتهاء مفعول معادلة شعب وجيش ومقاومة وإن زمن سلاح حزب الله قد انتهى…

بقدر ما أثار قلقه تحدث سلام بلغة رخوة عن مسؤولية “إسرائيل” عن تعطيل تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار…

وتعثر المسار الدبلوماسي في الاعتماد على الضغوط الدولية والأميركية

خصوصاً في إعادة “إسرائيل” للالتزام بموجباتها وإن لبنان وبما في ذلك حزب الله قد نفّذ كل ما عليه بموجب القرار الأممي واتفاق وقف إطلاق النار

بل إن سلام تبرّع بتقديم إشارة إلى التذرع الإسرائيلي بسلاح حزب الله بصيغة مبهمة توحي بالوقوف في نقطة لا تمانع بتبني هذا المطلب تحت شعار تسهيل الالتزام الإسرائيلي المطلوب.

وإذا صحت الخشية من وجود تحوّل في نظرة رئيس الحكومة بهذا الاتجاه فهذا يعني أنه قرّر أخذ البلد إلى أزمة سياسية وطنية كبرى…

لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها ولا التكهن بنهاياتها، ونكون أمام مغامرة أقرب للمقامرة.

كواليس

– قال مصدر دبلوماسي إن السقوف التي تحكم إيقاعاً ثابتاً في حربي اليمن وغزة…

سواء لجهة استحالة النجاح واستحالة الخروج منها تنقل الاهتمام الدولي إلى ملفات متحركة تمثل مخاضاً مفتوح الاحتمالات…

مثل ما يجري في تركيا أو ما يجري في سورية أو ما يجري في “إسرائيل”، حيث مواجهات تستند إلى توازن قوى يحول دون توقع حاسم في اتجاهها وديناميكيّة متسارعة باتجاه التصعيد

ولكل منها تبعات وتداعيات على الكثير من الملفات الحساسة.

اللواء:

– تتحدث مصادر دبلوماسية عن التزام إسرائيل بعدم الرد المباشر على ضربات اليمن، إنفاذاً لطلب أميركي على هذا الصعيد…

– انتعش وضع المحامين والقضاة في ضوء ما يجري من تحقيقات وفتح ملف فساد، وبحيث أصبح حديثهم اليوم يدور حول هذه الملفات

– عاد الحديث في الخفاء عن احتمال تأجيل تقني لمدة محدودة للانتخابات البلدية والاختيارية، لحسم نقاط جوهرية عالقة في ما خص الوضع الانتخابي والتحالفات في البلديات الكبرى

نداء الوطن:

– يقول مصدر دبلوماسي: على الرغم من تسمية الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لـ”حزب الله”، فإن الدبلوماسيين يعتبرون أن الكلمة الفصل في التعبير عن موقف “الحزب” ليست عنده، بل موزَّعة لدى أكثر من شخصية قيادية في “الحزب”.

– يقول مصدر معني بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية إنه إذا توافق “الثنائي” على المجالس البلدية في القرى والبلدات الشيعية، فإن الكرة ستكون في ملعب المعارضة الشيعية التي عليها أن تتوحَّد لكسر “أحادية الثنائي”.

– تسأل هيئات قضائية: لماذا تُرِك وزير الاقتصاد السابق، الملاحَق قضائياً، يتمادى في ارتكاباته، علماً أنه كان بالإمكان ملاحقته؟ وكم مرتِكباً تتضمَّن الحقبة السابقة؟ وهل ستتم ملاحقتهم على غرار سلام وشقيقه؟

الجمهورية:

– نوّه سفير دولة عظمى بإصرار مسؤول تنفيذي كبير على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين اللبنانيّين من خلال الآليات اللازمة

– طَرح أحد المسؤولين سؤالا مفاده، هل تقبل دولة كبرى أن يؤتى إلى موقع حساس للغاية بإسم يرتبط بدولة غيرها، ولو كانت حليفة.

– تُتابع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية عن كثب تطوّرات أزمة استجدّت في إحدى دول المنطقة، والتي لها نفوذ خارجي متزايد في أكثر من دولة.

المصدر: صحف