ترامب: نضع الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الروسية الاوكرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا توصلت إلى اتفاقات أولية لتسوية النزاع الأوكراني”.

وقال ترامب في حديث له يوم الجمعة “لقد تعاملت بشكل جيد للغاية مع كل منه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي وأعتقد أننا بدأنا نرى ملامح اتفاق وآمل أن يكون الأمر كذلك”.

وأشار ترامب إلى أن “وقف إطلاق النار الكامل قد يتحقق في المستقبل القريب”، واضاف “أعتقد أننا سنحقق وقفا كاملا لإطلاق النار قريبا جدا، وبعد ذلك سنصل إلى اتفاق”، لافتا إلى أن “وقف إطلاق النار قد تحقق بالفعل في بعض مناطق الجبهة”.

هذا وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب محادثة هاتفية في 18 مارس/آذار الجاري استمرت حوالي ساعتين، ومن بين نقاط أخرى، استجاب الرئيس الروسي بشكل إيجابي لفكرة الوقف المتبادل للضربات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما وأصدر تعليمات بذلك للقوات المسلحة.

المصدر: روسيا اليوم