“لنقابات العمال العرب”: ندين العدوان المستمر على غزة وسوريا ولبنان واليمن

دانت الأمانة العامة لـ”الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب” في بيان لها يوم الخميس العدوان الاسرائیلی المستمر على غزة وسوريا ولبنان واليمن، بدعم اميركي أعمى.

وقال الييان “تدين الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التصعيد الإسرائيلي الخطر المتمثل باستئناف القصف الهمجي البربري على السكان الأمنين في قطاع غزة والذي أدى إلى ارتقاء مئات الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في خرق فاضح ومستمر لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية عربية ودولية”.

ولفت البيان الى ان ذلك يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة مجرم الحرب نتنياهو متفلتة من أي التزام قانوني أو انساني أو خلقي”، ودعا “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والمراكز النقابية في العالم إلى إدانة وفضح هذه السلوك الهمجي الأسرائيلي”.

وأكد البيان على “التضامن الكامل مع أبناء الشعب العربي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وكل مكان في فلسطين بنضالهم العادل والمشروع لتحقيق تطلعات الشعب العربي الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام