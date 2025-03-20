العدو الاسرائيلي جدد خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، – فقد أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “طيران العدو الاسرائيلي أغار بأربعة صواريخ على المنطقة الواقعة بين جباع وزحلتي وسنيا”.

وذكرت الوكالة ان “طيران العدو حلّق على علو منخفض في أجواء الجنوب”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل قناة المنار أن “طيران العدو اعتدى على محلة الشعرة عند سفوح السلسلة الشرقية ضمن نطاق بلدة جنتا البقاعية”.

وأشار مراسل المنار الى ان “طيران العدو شن غارة على جرد بلدة طاريا غرب بعلبك”.

وهذه الاعتداءات الصهونية المتكررة على لبنان تشكل خرقا واضحا للالتزامات المفروضة على العدو الاسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701، ما يرسم علامات استفهام حول الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية المشرفة على الاتفاق والدول الراعية لها أي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

المصدر: موقع المنار