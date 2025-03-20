الرئيس عون: بوحدتنا نستعيد حقوقنا وأسرانا ونحرر أرضنا ونعيد بناء ما تدمر

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “أن شرعية أي سلطة في لبنان هي أن نكون معا وأن نحيا معا وأن نحيي حياتنا معا وأن نصلي معا وأن نصوم معا ونفطر معا وأن نقاوم معا وأن ننتصر معا”، وتابع أن “تكون معيتنا هي ترياقنا، لنمسح حزن اللحظة ونؤبد فرح كل لحظة معا وفي كل الأحوال وشتى الأزمان أن نبقى معا”.

ولفت عون في كلمة له خلال الافطار الرمضاني الذي أقيم غروب يوم الخميس في “قاعة 25 أيار” في القصر الجمهوري ببعبدا الى انه “أدرك أن يكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، فهذا يعني ويقتضي أن أكون أنا وأنتم جميعا هنا، تحت هذا السقف بالذات، سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا لأن وحدتنا هي أغلى وأعظم ما نملك”.

وقال عون “بوحدتنا هنا، نستعيد كل حقوقنا ونحرر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا ونحقق ازدهار شعبنا واستقلال بلدنا ونعيد بناء ما تدمر ونقوم بعد أي كبوة ونبلسم أي جرح حتى يبرأ ولا تكون جماعة منا مكلومة ولا حقوق لنا مهضومة ولا فئة عندنا مظلومة”.

وقد شارك في الافطار رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الرئيس ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وحسان دياب، وزراء ونواب، ورؤساء احزاب، وفعاليات دينية.

وسبق الافطار، لقاء ضم الرؤساء عون وبري وسلام، تطرق الى الاوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصا الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية- الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام