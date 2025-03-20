اليمن | القوات المسلحة تستهدف مطار “بن غوريون” وتنفذ عملية واسعة ضد ” حاملة ترومان” وقطعها الحربية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الخميس، استهداف مطار “بن غوريون” في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، كما نفذت عملية واسعة ضد حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” ومجموعها الضاربة لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، أن القوة الصاروخية نفذتِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مطارَ بن “غوريون” في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فَرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله.

وأشار إلى أن العملية تأتي نُصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةِ

ولليومِ الخامسِ على التوالي تواصلُ قواتُنا المسلحةُ ـ بعونِ اللهِ تعالى ـ التصديَ الفاعلَ والمسؤولَ للعدوانِ الأمريكيِّ على يمنِ الإيمانِ والحكمةِ والذي استهدفَ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ المنشآتِ والأعيانَ المدنيةَ في العاصمةِ صنعاءَ وفي عددٍ من المحافظاتِ الأخرى.

وأوضح العميد سريع أنه نتيجةً للعدوان الأمريكي صعّدتِ القواتُ المسلحةُ من عملياتِ استهدافِ القطعِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ منها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ “يو أس أس هاري ترومان” والقطعُ الحربيةُ التابعةُ لها وقد تم تنفيذُ هذه العمليةُ من قبلِ القوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأكد القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ العدوَّ الأمريكيَّ سيفشلُ في منعِ اليمنِ من استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ رداً على مجازرهِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ وأنَّ تكثيفَ الطلعاتِ الجويةِ وشنَّ المزيدِ من الغاراتِ لن يُثنيَ اليمنَ واليمنيين عن تأديةِ واجبِهمُ الدينيِّ والأخلاقيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وشدد على أن القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بالتوكلِ على اللهِ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ وفي إسنادِ إخوانِنا في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وكان إعلام العدو قد اعترف في وقت سابق اليوم، بوقوع إصابات أثناء هروب المستوطنين إلى الملاجئ، وتعطيل مطار اللد “بن غوريون” بعد دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكر إعلام العدو أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة، موضحا أن صفارات الإنذار دوت في عاصمة الكيان “تل أبيب” ومحيطها، وفي القدس ومحيطها، وكامل المنطقة الوسطى.

وتحدثت سلطات العدو عن إصابة 13 مغتصبا، أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار، فيما تداولت منصات إعلام صهيونية لحظة هروب المستوطنين إلى الأماكن المحصنة وهم في حالة هلع شديد.

وقال المتحدث باسم قوات العدو الصهيوني: إنه تم تفعيل التنبيهات في عدة مناطق من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وما زالت التفاصيل قيد التحقيق.

وكشف إعلام العدو عن إلغاء وتأجيل عدد من الرحلات من وإلى مطار بن غوريون جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

في حين كشف إعلام العدو أن طائرة قادمة من لندن، كانت في طريقها للهبوط في مطار “بن غوريون”، غيّرت مسارها في اللحظات الأخيرة بعد دوي صفارات الإنذار في “تل أبيب”.

إلى ذلك تحدثت القناة 14 العبرية أن المجرم نتنياهو كان متواجدًا في الكنيست عقب إطلاق الصاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار حيث تم إجلاؤه إلى منطقة محمية.

ويُعد هذا القصف الثاني الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية ضد هدف صهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 48 ساعة، حيث أعلنت القوات المسلحة عن استهداف قاعدة “نيفاتيم” الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين٢”، مؤكدة أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح.

وتوعدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، الثلاثاء الفائت، بتوسيع دائرة الأهداف في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة”، مشددة على أنها “ستُسخر كافة قدراتها وإمكانياتها دفاعا ونصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف هذه الجرائم بحق إخواننا في غزة”.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرارها في “التصدي للعدو الأمريكي ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

نص بيان القوات المسلحة، اليوم 20مارس 2025م:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ

نُصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مطارَ بن قوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فَرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله.

ولليومِ الخامسِ على التوالي تواصلُ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى التصديَ الفاعلَ والمسؤولَ للعدوانِ الأمريكيِّ على يمنِ الإيمانِ والحكمةِ والذي استهدفَ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ المنشآتِ والأعيانَ المدنيةَ في العاصمةِ صنعاءَ وفي عددٍ من المحافظاتِ الأخرى.

ونتيجةً لذلكَ صعّدتِ القواتُ المسلحةُ من عملياتِ استهدافِ القطعِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ منها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ “يو أس أس هاري ترومان” والقطعُ الحربيةُ التابعةُ لها وقد تم تنفيذُ هذه العمليةُ من قبلِ القوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ العدوَّ الأمريكيَّ سيفشلُ في منعِ اليمنِ من استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ رداً على مجازرهِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ وأنَّ تكثيفَ الطلعاتِ الجويةِ وشنَّ المزيدِ من الغاراتِ لن يُثنيَ اليمنَ واليمنيين عن تأديةِ واجبِهمُ الدينيِّ والأخلاقيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

إنَّ القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بالتوكلِ على اللهِ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ وفي إسنادِ إخوانِنا في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 20 من رمضان 1446للهجرة

الموافق للـ 20 مارس 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: المسيرة