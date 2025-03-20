فرنسا | فرنسا تدعو الجزائر لإعادة قبول رعاياها غير الشرعيين

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، السلطات الجزائرية إلى إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، مشددًا على أن ذلك ضروري لإقامة “علاقة بناءة ومتوازنة” بين البلدين.

وخلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية، قال بارو: “قدمنا يوم الجمعة الماضي قائمة تضم حوالي عشرة جزائريين غير شرعيين موجودين على الأراضي الفرنسية ويشكلون تهديدًا للنظام العام. وعلى الجزائر، ضمن مهلة حددها رئيس الوزراء، دراسة هذه القائمة، وإعادة قبول هؤلاء الرعايا بناءً على اتفاقية 1994 التي تحكم علاقاتنا”.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الاتفاقيات الثنائية تنص على إعادة قبول الرعايا دون صعوبات، مؤكدًا أن “فرنسا ليست هي التي تحتجز مواطنًا فرنسيًا جزائريًا تعسفيًا اليوم، وليست فرنسا هي التي ترفض إعادة قبول رعاياها الموجودين بشكل غير قانوني على أراضيها”.

المصدر: وكالات