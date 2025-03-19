تظاهرات في مدن أميركية وعالمية تنديداً باستئناف العدوان على غزة

نظم ناشطون داعمون لفلسطين مسيرات جابت شوارع في مدن وولايات أميركية وعالمية تنديدا باستئناف العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، جلّهم من الأطفال والنساء.

وانطلقت المسيرات في مدن سياتل بولاية واشنطن وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وميلواكي بولاية ويسكنسن، احتجاجاً على موافقة الإدارة الأميركية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مينيابوليس الأميركية تجمع عشرات المتظاهرين مؤيدين لفلسطين أمام قنصلية الاحتلال، حاملين لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستحوذت المظاهرة اهتمام كبير نظرًا لأنها انطلقت مع ساعة الذروة المرورية في المدينة.

وفي سانتياغو بتشيلي خرجت مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين أمام السفارة الأميركية في المدينة، وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة تقول “يا حكومة الولايات المتحدة، لطالما كنتِ كابوس العالم”.

وأعربت الحكومة التشيلية أمس الثلاثاء عن “فزعها وإدانتها الشديدة للهجوم “الإسرائيلي” على السكان المدنيين في غزة” والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال.

وفي فرنسا ندد متظاهرون في باريس في ساحة الجمهورية بخرق “إسرائيل” لاتفاق وقف إطلاق النار واستئنافها الهجمات على قطاع غزة، ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب على غزة والإنهاء الفوري لحصار القطاع ووقف الإبادة “الإسرائيلية” على غزة ومحاسبة نتنياهو وقادة الاحتلال ومقاطعة “إسرائيل”.

وفي إيطاليا اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين في ميلانو، حيث تظاهر المئات للمطالبة بوقف إطلاق نار دائم في غزة.

وتُظهر اللقطات أعمدة من الدخان الأحمر تملأ الهواء، بينما دوّت أصوات المتفجرات في شوارع المدينة الإيطالية، حيث سار المتظاهرين وهم يرفعون أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها “ارفعوا أيديكم عن الضفة الغربية والمجد للشهداء، والحرية للأسرى”، قبل أن تعتدي عليهم قوات الشرطة.

وتظاهر أمس الآلاف في شوارع لندن، تضامنا مع فلسطين، مطالبين بـ”الحرية والعدالة” لغزة، ومتهمين العدو بخرق وقف إطلاق النار.

وتُظهر اللقطات حشودا غفيرة في بيكاديللي، ضمن المسيرة الوطنية الفلسطينية، وهم يلوحون بالأعلام ويحملون لافتات كُتب عليها: “أوقفوا تسليح “إسرائيل” اعتقلوا نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام خرجت مظاهرة أخرى دعما لغزة وضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما شهدت مدينتا أنقرة وإسطنبول وديار بكر ومدن تركية أخرى مظاهرة تنديدا بالمجازر “الإسرائيلية” ضد سكان القطاع، كما اتهم المتظاهرون العدو بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لمحاسبتها على تلك الجرائم.

ودعت منظمات تركية بينها جمعية شبيبة الأناضول ومنظمة الإغاثة الإنسانية وتحالف المؤسسات التركية لأجل القدس إلى تنظيم مظاهرات داعمة لقطاع غزة في مختلف المدن التركية، واستمرار المقاطعة ضد العدو ومنتجات الشركات الداعمة لها.

المصدر: مواقع