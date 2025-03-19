اعتقال رئيس بلدية اسطنبول «منافس أردوغان الرئيسي»

اعتقلت السلطات التركية منافس الرئيس رجب طيب أردوغان السياسي الرئيسي، رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم تشمل «الفساد ومساعدة جماعة إرهابية»، في ما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه «محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم».

ويواجه أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضاً تهماً بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات.

وفيما أكد المستشار الصحافي لإمام أوغلو، مراد أونجون، خبر احتجازه عبر منصة «أكس»، أفاد موقع «صباح الإخباري» بأنّ السلطات التركية أمرت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين في إطار تحقيق.

تركيا تقيّد الوصول إلى منصات التواصل

إلى ذلك، قالت منظمة مراقبة الإنترنت ‭»‬‬نت بلوكس‭‭«‬‬ إنّ تركيا قيدت اليوم الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومنها «أكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك».

المصدر: مواقع