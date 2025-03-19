جريح بإطلاق نار في طرابلس شمال لبنان

أصيب أحد الأشخاص بإشكال فردي في مدينة طرابلس شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “أصيب المدعو (م. ش) بطلقات نارية عدة في يديه وقدميه عندما أطلق أ.د النار عليه في شارع عزمي – طرابلس، على خلفية اشكال سابق بين الطرفين ادى الى وفاة زوجة مطلق النار”.

وتابعت الوكالة “نقل الجريح الى احدى مستشفيات المدينة بواسطة الصليب الاحمر”، واضافت “حضرت على الفور الاجهزة الامنية والعسكرية المختصة وبدأت بملاحقة مطلق النار والتحقيقات، لمعرفة خلفيات الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام