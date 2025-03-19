“بلومبرغ”: 20% من موظفي الأمن الداخلي الأمريكي استقالوا أو تم طردهم

ذكرت “بلومبرغ” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 20% من موظفي وزارة الأمن الداخلي المسؤولين عن مكافحة التطرف على الإنترنت تم طردهم، أو استقالوا.

وأضافت الوكالة أن هذا ناتج عن عمليات التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه.

وتابعت الوكالة في منشور لها: “إن عملية “التطهير” والتسريح التي قامت بها إدارة ترامب لموظفي الحكومة الأمريكية دمرت وحدة وزارة الأمن الداخلي التي تم إنشاؤها لمكافحة التطرف عبر الإنترنت.. حيث تم فصل (أو استقالوا) حوالي 20 بالمائة من موظفي مركز برامج الوقاية والشراكات (CP3) الذين كانوا يمرون بمرحلة تجريبية”.

وكما لاحظت بلومبرغ، فإن عمل مركز برامج الوقاية والشراكات شمل دراسة تأثير المعلومات المضللة والتطرف عبر الإنترنت، وتدريب الشرطة الأمريكية على كيفية منع العنف ذي الدوافع السياسية، ومكافحة العنصرية في المدارس.

وبحسب محاوري الوكالة، فقد أدت التخفيضات إلى حرمان 12 ولاية أميركية من الموظفين المسؤولين عن التعامل مع المركز.

وفي وقت سابق، ذكرت نفس المصادر أن موظفي الخدمة المدنية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، الذين كانوا مسؤولين عن الأمن السيبراني للسلطات الأمريكية، تم فصلهم من مناصبهم تحت ضغط من وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE).

يذكر أنه تم إنشاء إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، من طرف الرئيس الأمريكي، من أجل “خفض الإنفاق المسرف وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد قال في وقت سابق إن إدارة كفاءة الحكومة حددت إنفاقا حكوميا أميركيا “صادما” لم يوافق عليه الكونغرس.

المصدر: بلومبرغ