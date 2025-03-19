أسرى إسرائيليون أُفرج عنهم من غزة: استئناف الحرب يهدد حياة الرهائن

دعا أسرى إسرائيليون أُفرج عنهم من قطاع غزة، رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى إبرام صفقة شاملة وفورية تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى.

وحذّر الأسرى من أنّ “استئناف الحرب يعرّض حيات الأسرى في قطاع غزة للخطر المباشر”، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظم في “ساحة الأسرى” في تل أبيب.

وشدد المتحدثون على أنّ “المماطلة السياسية والتصعيد العسكري يكلّف الرهائن في غزة ثمنًا باهظًا”، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الأزمة.

وطالبوا المجتمع الدولي بمواصلة الضغط “على كافة الأطراف لدفع إسرائيل وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن الأسرى”.

المصدر: وكالات