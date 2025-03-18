طفلتان تحملان أغراضهما في رحلة نزوح جديدة في قطاع غزة

بدأ أهالي قطاع غزة في النزوح، وهم يحملون أكياسًا وبطانيات فوق رؤوسهم، بعد أن استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة على القطاع المحاصر.

استشهد أكثر من 413 فلسطينيًا نتيجة هجمات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق سكنية في غزة، وهي الضربات الأولى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.

وتأتي هذه الضربات وسط تزايد المواقف الدولية المنددة، في وقت يشهد النقاش بشأن المراحل التالية من الهدنة تعثّرًا، مع تباين في المواقف بين الطرفين.

المصدر: أ ف ب