بوتين وترامب يبحثان الأزمة الأوكرانية في اتصال هاتفي موسّع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه توصّل إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، عقب مكالمة وصفها بالجيدة والمنتجة.

وفي منشور عبر شبكته “تروث سوشال”، قال ترامب: “جرى التفاهم على أننا سنعمل بسرعة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم إنهاء هذه الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثة هاتفية معمقة تناولت تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل وصريح حول سبل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وجاء في بيان الكرملين أن “الرئيس بوتين أعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس ترامب الساعية إلى إنهاء الأعمال العدائية وتقليل الخسائر البشرية، مؤكدًا التزام روسيا بالحل السلمي للنزاع واستعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لاستكشاف آفاق تسوية تضمن المصالح الأمنية المشروعة لموسكو وتعالج الأسباب الجذرية للصراع”.

وفي إطار مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، شدد الجانب الروسي على “ضرورة وضع آليات رقابة صارمة لضمان الامتثال التام للهدنة على امتداد خط التماس، ووقف عمليات التعبئة القسرية وإعادة تسليح الجيش الأوكراني”.

وأشار البيان إلى “المخاطر الناجمة عن عدم التزام كييف بالاتفاقات السابقة، حيث عمدت مرارًا إلى تعطيل المفاوضات وانتهاك التفاهمات، فضلًا عن تصاعد الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات أوكرانية متطرفة ضد المدنيين في منطقة كورسك”.

وأكد بوتين أن “وقف التصعيد والعمل على تسوية سياسية يتطلبان إنهاء المساعدات العسكرية والاستخباراتية الغربية لأوكرانيا”. كما تناولت المحادثات وضع الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مقاطعة كورسك، حيث أبدى بوتين استعداد روسيا لاتخاذ إجراءات إنسانية تضمن سلامتهم في حال استسلامهم، والتزام موسكو بمعاملتهم وفق القانونين الروسي والدولي.

وفي خطوة نحو تعزيز إجراءات بناء الثقة، أعلن بوتين أن “روسيا وأوكرانيا ستنفذان عملية تبادل للأسرى في 19 مارس/آذار، بواقع 175 أسيرًا من كل جانب، إضافة إلى إطلاق سراح 23 جنديًا أوكرانيًا مصابًا بجروح خطيرة يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية الروسية، كبادرة حسن نية”.

كما ناقش الرئيسان قضايا دولية أخرى، شملت الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، حيث اتفقا على “تكثيف التعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بشأن قضايا منع انتشار الأسلحة النووية والأمن العالمي”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد البيان “الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة للبلدين في ضمان الأمن والاستقرار الدولي”، كما تم بحث فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة.

كما ناقش الجانبان مقترح بوتين لتنظيم مباريات هوكي بين فرق دوري الهوكي الوطني الأمريكي ودوري الهوكي القاري الروسي، وهي فكرة لاقت دعمًا من الرئيس ترامب.

وختم البيان بالإشارة إلى أن “الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق والتواصل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن الاتصال بين الرئيسين بدأ عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، ووصفه بأنه “إيجابي وبنّاء”.

وكتب دان سكافينو، مساعد الرئيس الأمريكي، على منصة “إكس”: “الرئيس ترامب يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المكتب البيضاوي منذ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت موسكو)، والمناقشات تسير بشكل جيد”.

المصدر: سبوتنيك