أوساط الاحتلال.. العودة الى الحرب على غزة جاءت بدعم امريكي كامل

أكدت مصادر في كيان الاحتلال أن العودة إلى الحرب على قطاع غزة تمت بدعم أميركي كامل، وسط تشكيك في إمكانية أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل استعادة الأسرى من هناك.

تدور العديد من الأسئلة داخل كيان الاحتلال حول العدوان العنيف الذي يشنه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحول حجم هذا الهجوم ومداه، وكذلك الدوافع التي دفعت نتنياهو إلى اتخاذ هذا القرار رغم تجاهله لمصير الأسرى في غزة. وهل كانت التحديات الداخلية التي يواجهها مع قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى محاولاته لإقالة رئيس الشاباك، من العوامل التي أثرت في قراره؟ وهل هناك علاقة لهذا القرار بإعادة إيتامار بن غفير إلى الحكومة؟ إلا أن الثابت في هذا السياق هو الحصول على الضوء الأخضر الأميركي الكامل الذي مكّن نتنياهو من شن هذا الهجوم.

أشار خبراء صهاينة إلى أن العملية في مرحلتها الأولى قد تقتصر على الهجمات الجوية مع عمليات برية محدودة، بهدف الضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات، في حين يبقى الترقب قائمًا لمعرفة كيفية رد الفلسطينيين على الهجمات في المستوطنات الصهيونية في غلاف غزة.

ورأى الإعلام الصهيوني أن العملية الحالية ستضع الاحتلال مجددًا أمام معضلة: هل الأولوية لاستعادة الأسرى أم لتدمير حركة حماس؟ وهي نفس المعضلة التي واجهتها تل أبيب طوال عام وخمسة أشهر من القتال دون أن تجد لها حلاً.

وفي هذا السياق، أشار محللون صهاينة إلى أن إيتامار بن غفير قد يعود إلى الحكومة بعد أن تحقق الشرط الذي كان يسعى إليه، وهو استئناف الحرب. ومع ذلك، أظهرت الوقائع على مدار عام وخمسة أشهر أن هذه الهجمات لم تؤدِ إلى استعادة المختطفين، بل قد تزيد من المخاطر على حياتهم وربما تساهم في مقتلهم.

ودعا الخبراء الإسرائيليون إلى دراسة الأسباب التي دفعت إسرائيل لخوض هذه الحرب في وقت لا يزال لديها 59 أسيرًا، وسط خطر حقيقي على حياتهم. كما أشاروا إلى أن العدوان الإسرائيلي يعني أنه لن يتوقف حتى يتم احتلال قطاع غزة بالكامل. ورغم أنه قد يبدو في البداية أن إسرائيل تقتصر على الهجمات الجوية، إلا أن الوضع قد يتطور لتضطر إلى إجبار الفلسطينيين على التراجع وإنشاء مدن من الخيام.

وتوقعت تقارير إسرائيلية أن الهجمات على قطاع غزة ستستمر، مما سيؤثر بشكل مباشر على حياة السكان في غلاف غزة. حيث توقفت حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وفي ظل استمرار الهجمات، قد تحاول حماس إطلاق صواريخ في الساعات المقبلة.

المصدر: موقع المنار