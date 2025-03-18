حماس: ⁠أهداف نتنياهو لن تنجح وعدوانه حكم بإعدام الأسرى الصهاينة

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري لوكالة شهاب أن “أهداف مجازر الاحتلال في غزة هي نسف لاتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة لفرض اتفاق استسلام وكتابته بدماء غزة”، مشيراً إلى أن “⁠أهداف نتنياهو لن تنجح وعليه أن يدرك أن عدوانه يمثل حكما بالإعدام على الأسرى الصهاينة”.

كما علق أبو زهري على التصريحات الأميركية حول تحميل حماس المسؤولية عن جرائم الاحتلال في غزة، قائلاً إنها “محاولة للقفز عن الحقائق، وتجاهل أن هناك مرحلة ثانية من الاتفاق رفض نتنياهو الذهاب إليها رغم مرونة حماس للتعامل مع مقترح ويتكوف”.

هذا ورأى أن “جميع مكونات الأمة أمام اختبار والتاريخ لن يرحم أحدًا، ومن يملك أن يتحرك ضد مصالح الاحتلال وحلفائه في كل العالم ولم يفعل فهو آثم”.

المصدر: مواقع إخبارية