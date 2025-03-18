الثالثة خلال 48 ساعة.. القوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية ومدمرة بالصواريخ والمسيرات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، إضافة إلى استهداف مدمرة أمريكية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بأن هذه العملية تأتي ردًا على استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى، وامتدادًا لمسيرة الإسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار.

وأوضح سريع أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات هو الثالث خلال 48 ساعة الماضية، مضيفًا أن “العدو أصيب بحالة من الإرباك، مما دفع بالعديد من قطعه الحربية إلى التراجع باتجاه منطقة شمال البحر الأحمر، كما تم إفشال هجوم جوي كان يُحضَّر له ضد بلدنا”.

وحملت القوات المسلحة اليمنية الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تداعيات عسكرة البحر الأحمر وتوسيع دائرة المواجهة، نتيجة استمرارها في شن العدوان على اليمن، بما يؤثر سلبًا على حركة الملاحة الدولية.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتوقف عن استهداف كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على اليمن، وأنها مستعدة، بالتوكل على الله، لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة.

ووجهت القوات المسلحة اليمنية التحية إلى أبناء الشعب اليمني الذين خرجوا استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في يوم الفرقان، ذكرى غزوة بدر الكبرى، للتأكيد على الموقف الإيماني الجهادي المساند للشعب الفلسطيني والرافض للعدوان الأمريكي على اليمن.

كما وجهت التحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وأكدت أنها مستمرة في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات المعلنة حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” للمرة الثالثة خلال 48 ساعة الماضية، واستهداف مدمرة أمريكية ردا على العدوان الأمريكي

18 رمضان 1446ھ pic.twitter.com/8MQzbVHfmy — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) March 18, 2025

وفي وقت سابق، شنَّ العدوان الأمريكي عدة غارات على مديريتي بني حشيش والثورة بمحافظة صنعاء. وأوضحت مصادر يمنية أن العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة جبل صرف في المديرية.

وأضافت المصادر أن العدوان الأمريكي استهدف بغارة أخرى منطقة مفتوحة قرب شارع الستين الغربي بمديرية الثورة.

كما أفادت أنَّ مصنع الحبشي للحديد في مديرية باجل بمحافظة الحديدة تعرض لأكثر من 12 غارة من قبل العدو الأمريكي حتى اللحظة، ما خلَّف أضرارًا بالغة في المنشأة المدنية.

المصدر: موقع المنار