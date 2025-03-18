حزب الله وأهالي حارة صيدا تقبلوا التبريكات والتعازي بالشهيد حسن عز الدين

تقبلت قيادة حزب الله في قطاع صيدا وعائلة الشهيد على طريق القدس حسن عباس عز الدين يوم الاثنين التبريكات والتعازي بشهادته في قاعة الشيخ عبد الامير قبلان في بلدة حارة صيدا الجنوبية، بحضور كوادر قطاع صيدا في الحزب.

كما وحضرت مباركة وفود سياسية وعلمائية وأهلية، وممثلو أحزاب وفصائل وجمعيات لبنانية وفلسطينية، ورؤساء بلديات ومخاتير.

وكذلك حضرت وفود مباركة من أحياء مدينة صيدا، تعمير عين الحلوة، الفيلات، سيروب، عبرا وبلدات زغدرايا، الغازية، قناريت وكفرحتى، واختتمت التبريكات بمجلس عزاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام