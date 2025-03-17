الدفاع الروسية: القضاء على 1205 عسكريا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الاثنين “تحرير بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1205 جنديا في قوات كييف على مختلف المحاور وتدميرعشرات االمدرعات والأسلحة الغربية خلال الـ24 ساعة الاخيرة”.

وقال البيان “عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 90 قتيلا ودمرت له 18مركبة ومستودع ذخيرة”، وتابع “حسّنت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية ودونيتسك وكبدت العدو 225 قتيلا ودمرت له 8 آليات ومدفع و3 محطات حرب الكترونية”.

واضاف البيان “حسنت قوات الجنوب الروسية مواقعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدفع ومستودع ذخيرة”، وتابع “عززت قوات المركز مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 495 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات منها برادلي أمريكية و10 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية”، ولفت الى “قوات الشرق تواصل تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 140 قتيلا ودمرت له مدرعتين و6 مركبات”.

وذكر البيان ان “قوات دنيبر حررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه وتواصل تقدمها في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدت العدو 65 قتيلا، ودمرت له 5 مركبات ومحطة حرب الكترونية”، واكد “تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تدريب بإشراف متخصصين لإطلاق المسيرات الأوكرانية، وإسقاط 177 مسيرة أوكرانية وقنبلتين جويتين موجهة جادم أميركية”.

المصدر: روسيا اليوم