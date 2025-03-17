الجيش اللبناني: وحداتنا ردت على مصادر النيران من الاراضي السورية بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 23:00

الجيش اللبناني: وحداتنا ردت على مصادر النيران من الاراضي السورية بالأسلحة المناسبة

منذ 1 ساعة 17 March، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها مساء يوم الاثنين ان وحداتها ردت على مصادر النيران الصادرة من الاراضي السورية بالأسلحة المناسبة.

وقال البيان “إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بتعرض قرى وبلدات لبنانية حدودية للقصف من جهة الأراضي السورية، تعرضت منطقة حوش السيد علي – الهرمل لقصف مركز من الجانب السوري”، وتابع “ردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة وتعمل على تعزيز تمركزها الدفاعي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

واضاف البيان “تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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