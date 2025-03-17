بقائي: ردنا على رسالة ترامب سيتم بالشكل المناسب… وسنرد بحزم على أي عدوان على سلامة أراضينا وأمننا القومي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده “لم تتخذ قرارًا بشأن النشر الإعلامي لرسالة الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن”، لافتاً إلى أن “ما ينشر في وسائل الإعلام هو تكهنات ومضمون الرسالة ليس ببعيد عن التصريحات العامة للرئيس الأميركي وسيتم الرد على هذه الرسالة بالشكل المناسب بعد الانتهاء من المراجعات والتحقيقات”.

وقال اسماعیل بقائي، في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین عن رسالة ترامب، “لم تكن زيارة وزير الخارجية إلى عمان مرتبطة بهذه الرسالة وتم التخطيط لها مسبقاً والحقيقة هي أن التطورات في المنطقة سريعة لدرجة أنها تتطلب من دول المنطقة إجراء مشاوراتها بشكل مكثف”.

ورداً على سؤال حول إرسال رسالة من الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “أمام أمريكا طريق طويل لإظهار صدقها”، مضیفاً أن “الرسائل الواردة من أمريكا متناقضة للغاية؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الاستعداد للتفاوض والحوار، يتم فرض عقوبات واسعة النطاق على مختلف قطاعاتنا التجارية والإنتاجية وإنهم فرضوا عقوبات على وزير النفط الإيراني الذي يقوم بواجباته الرسمية والقانونية والوطنية بسبب إنتاج وبيع النفط”، متابعاً أن “هذه التصرفات لا تتوافق ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الخطاب الأمريكي فأميركا أداؤها ضعيف جداً في مجال الالتزام بتعهداتها وأثبتت عدم وفائها بالتزاماتها خلال هذه السنوات العشر إلى الخمس عشرة وتعتبر الحوار والتفاوض مجرد أداة سياسية ودعائية ونفسية وليس أداة لحل الخلاف وإن إجابتنا واضحة”.

كما أعلن المتحدث أن الجمهورية الإسلامية “سترد بحزم على أي عدوان على سلامة أراضينا وأمننا القومي”، وذلك رداً على سؤال حول تهديد الولايات المتحدة تجاه إيران بعد الهجمات العسكرية على اليمن.

كما قال إن “محاولة ربط عمليات الشعب اليمني المقاوم والبطولي بالآخرين تأتي في إطار محاولة التعويض عن إخفاقاتهم وفشلهم في العشرين شهرًا الماضية مضیفا أن “اليمنيین، سواء الشعب أو الحكومة، يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، وهذا جزء من المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني”.

ورداً على سؤال آخر بخصوص العدوان العسكري الأمريكي على اليمن، قال إن “الهجوم العسكري الأمريكي على اليمن، والذي للأسف ليس المرة الأولى التي يتم تنفيذه فيها، هو بالتأكيد جريمة ومدانة وإن هذا الهجوم يتعارض مع كافة مبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولكن من المؤسف أن أمريكا خلطت بين الضحية والمجرم وعلى المجتمع الدولي والدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد”.

إيران وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على العلاقات وتوسيعها بين البلدين

كذلك، ورداً على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات الإيرانية التركية، قال بقائي “التفاعلات بين البلدين إيران وتركيا مستمرة كالمعتاد، وكلا البلدين يدركان أهمية الحفاظ على العلاقات وإن الخلافات بین البلدین فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، بما فيها سوريا، تتم إدارتها من خلال الحوار والتفاعل، ولا توجد أي رغبة لدى أي طرف في أن تؤثر تحليلات غير دقيقة على العلاقات الجيدة بين دولتين مسلمتين ولذلك فإن الزيارات والتفاعلات بين البلدين مستمرة فيما يتعلق بالحفاظ على العلاقات الثنائية ولإدارة بعض الخلافات والاختلاف في وجهات النظر”.

أمريكا تقمع حرية التعبير في قضية فلسطين

إلى ذلك، قال بقائي إن “سفير جنوب أفريقيا في واشنطن كان أحد نشطاء الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأحد الذين لعبوا دورا هاما وفعالا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الکیان الصهيوني في محكمة العدل الدولية”، لافتاً إلى أن “السبب وراء طرده واضح تمامًا”.

وأضاف ن”حن نشهد قمعًا ممنهجًا لحرية التعبير في أمريكا عندما يتعلق الأمر بفلسطين، وهذا يتجلى حتى داخل الجامعات الأمريكية. هذه الخطوة تعتبر مخالفة لاتفاقيات الحقوق الدبلوماسية والقنصلية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الأساسية لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.

اجتماع بکین خطوة لدعم سيادة القانون

وعن الهدف من عقد الاجتماع الثلاثي في بكين، قال “أجرينا وسنجري مشاورات مستمرة مع كل من روسيا والصين حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه وعقد بمبادرة من إيران”، متابعاً “في هذا الاجتماع، تم وضع حجر الأساس لعملية بناءة ومفيدة للدول الثلاث، لدعم سيادة القانون على المستوى الدولي وتعزيز التعددية وسوف تستمر العملیة. وإن قضیة الملف النووي کانت من القضايا التي تمت مناقشتها بسبب عضوية هذه الدول الثلاث في خطة العمل المشترك الشاملة كما ناقشت الدول الثلاث العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف في مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون”.

حظر سفر المواطنين الإيرانيين یدل على عداء الساسة الأمريكيين للشعب الإيراني

أما عن حظر دخول مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة، قال بقائي إن “فرض حظر السفر علی رعايا 43 دولة إسلامية إلى الولايات المتحدة هو مثال واضح على العنصرية والتمييز العنصري على أساس الدين والعرق والجنسية، وهو ما يتنافى تماماً مع معايير وقواعد حقوق الإنسان، كما يعد حظر سفر المواطنين الإيرانيين إلى أمريكا مؤشرا واضحا على عداء الساسة وصناع القرار الأمريكيين للشعب الإیراني و أعتقد أن هذا جزء من الإجراءات في مجال الضغط على إيران، والتي تم تنفيذها ضد إيران بأشكال مختلفة وفي أوقات مختلفة ويشكل هذا الإجراء الأميركي ضربة لمبدأ التفاعل والتفاهم بين الأمم وتعزيز الكراهية بين الأعراق والقوميات المختلفة”.

المستفيد الوحيد من التطورات في سوريا هو الکیان الصهيوني

وأعرب المتحدث عن أسفه “للوضع في المنطقة، الذي وصل إلى حد أننا نشهد مثل هذه الاشتباكات بين دول المنطقة وبين الجيران ونعتقد أن المستفيد الوحيد من هذه التطورات هو الکیان الصهيوني الذي ليس لديه سوى الرغبة في تقسيم سوريا وإضعاف دول الجوار ودول المنطقة وقد أدلى حزب الله اللبناني بتصريح واضح جداً في هذا الصدد، ونحيلكم إلى البيان نفسه فيما يتعلق بالمواقف المتبناة ورفض الاتهامات التي أثيرت بشأن إطلاق النار من لبنان على سوريا”، معرباً ايضاً عن أمل بلاده في أن “يدير حكام سوريا هذه الأحداث والتصرفات ويمنع تكرار هذه الحالات، مع الأخذ في الاعتبار أن الکیان الصهيوني يسعى إلى استغلال كل فرصة لإثارة الفرقة والفتنة بين الدول الإسلامية”.

المصدر: ارنا