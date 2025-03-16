حزب الله نفى أي علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 23:08

حزب الله نفى أي علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية

منذ 41 mins 16 March، 2025
علم حزب الله
لبنان

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله “بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية”.

وقالت العلاقات الاعلامية في بيان لها يوم الأحد “كما نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” ان “الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني 3 جثث لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه القاع الحدودية مع سوريا”، وكانت معلومات سبق ان افادت ان المسلحين قتلوا على الحدود اللبنانية السورية بدون معرفة تفاصيل ما جرى.

كما أفادت الوكالة عن “سقوط عدد من القذائف الصاروخية في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الاراضي السورية”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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