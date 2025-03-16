شهيد بمسيّرة استهدفت جحر الديك وسط غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، بعد استهدافه رفقة مجموعة عبر مسيّرة إسرائيلية في بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة، بينما بلغت حصيلة الشهداء إجمالا 48 ألفا و572 شهيدا.

وقالت مصادر طبية “وصل إلى المستشفى شهيد جراء القصف الذي تعرض له مجموعة من المواطنين في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في القطاع”، ولم تبلغ المصادر الطبية عن وصول إصابات جراء الاستهداف.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بإطلاق كثيف لنيران مصدرها الدبابات الإسرائيلية تجاه المناطق الشرقية لبلدتي عبسان الكبيرة والجديدة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و”إسرائيل” التي تواصل حرب الإبادة على غزة، وتتنصل من بدء المرحلة الثانية للاتفاق.

واستشهد 10 فلسطينيين، أمس السبت، 9 منهم يعملون في مؤسسة خيرية، إضافة إلى طفل، عندما استهدفتهم قوات الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب “مجزرة وحشية مروعة في منطقة بيت لاهيا راح ضحيتها 9 شهداء يعملون في مؤسسة خيرية كانت تقوم بأعمال إنسانية في مراكز الإيواء والنزوح”.

المصدر: مواقع