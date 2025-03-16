قوى الامن: توقيف مطلوبين بجرائم سلب ونشل وترويج مخدرات في بيروت

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية. تمكنت شعبة المعلومات من رصد مجهول ينشط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح في بيروت، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قيامه بسلب أحد الأشخاص دراجته بقوة السلاح في محلة طريق المطار.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الميدانية تم تحديد هويته، وتبين أنه من أصحاب السوابق، ويوجد بحقه ملاحقتان بجرائم إطلاق نار ونقل أسلحة وذخائر.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة المذكورة من تنفيذ كمين محكم، نتج عنه توقيفه، ويدعى: ر. ج. (مواليد العام 1991، لبناني)، وبرفقته شقيقه المدعو: خ. ج. (مواليد العام 1982، لبناني) الذي تبين أنه من أصحاب السوابق بجرائم سلب ومخدرات. وبتفتيشهما، تم ضبط هاتف خليوي، ومبلغ مالي، ودفتر ورق لف.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عدة عمليات نشل وسلب في مدينة بيروت ومحلة طريق المطار، إضافة إلى تعاطيه المخدرات، كما اعترف الثاني بترويج المخدرات وتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام