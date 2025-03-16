اللواء سلامي: الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس التاريخي بأن الحرب لا تعتبر حلا لمشاكلها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 10:48

اللواء سلامي: الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس التاريخي بأن الحرب لا تعتبر حلا لمشاكلها

منذ 53 mins 16 March، 2025
أخبار موقع المنار
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