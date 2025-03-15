ترامب يعلن اطلاق عمل عسكري ضد اليمن وطائرات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء

شنَّ العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم السبت، غارات على العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر يمنية بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارات حيًا سكنيًا في مديرية شعوب، شمال العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا العدوان بعد أيام من انتهاء المهلة التي أعلنها قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لكيان العدو الصهيوني لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد القيادي في أنصار الله، نصر الدين عامر، أن صنعاء ستبقى درع غزة وسندها، ولن تتركها مهما كانت التحديات، وأن على الباغي أن تدور عليه الدوائر، والعاقبة للمتقين.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، استئناف العمليات البحرية ضد السفن الإسرائيلية، وكذلك السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، في منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي.

ستبقى صنعاء درع غزة وسندها ولن تتركها مهما كانت التحديات ، وعلى الباغي تدور الدوائر ، والعاقبة للمتقين . pic.twitter.com/uIfOpnl6uK — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) March 15, 2025

ترامب يعلن اطلاق عمل عسكري ضد اليمن

وجاء هذا العدوان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت “عملًا عسكريًا حاسمًا وقويًا” ضد اليمن. وفي منشور له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قال ترامب: “سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا”، متهمًا أنصار الله بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

كما طالب ترامب إيران بأن “تتوقف فورًا” عن دعم أنصار الله، وفق تعبيره. وكتب على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أن دعم اليمنيين يجب أن يتوقف فورًا، مضيفًا: “لا تهددوا الشعب الأمريكي ورئيسه وطرق الملاحة البحرية العالمية”.

وتابع محذرًا: “إذا فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن أمريكا ستحملكم كامل المسؤولية، ولن نقدم لكم هدايا”.

اللهم بردًا وسلامًا على صنعاء البطولة والفداء.

هذه الصواريخ والحمم الصهيونية لم تكن إلا نصرةً لغزة وإسنادًا لها.

هذا موقف لله وللتاريخ، لا ينكره إلا جاحد.

اللهم ردّ عنا وعنهم كل سوء. pic.twitter.com/W2QflkQ93Q

— بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 15, 2025

9 شهداء و9 جرحى جراء العدوان

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء استشهاد وإصابة 18 مدنيًا جراء غارات العدوان التي استهدفت مناطق مدنية في العاصمة صنعاء.

وأوضحت الوزارة أن 9 مدنيين استشهدوا، فيما أصيب 9 آخرون، معظمهم بحالات خطيرة، وذلك في حصيلة أولية لغارات العدوان الأمريكي البريطاني التي استهدفت أحياءً سكنية في العاصمة.

واستنكرت الوزارة جريمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة أنها جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأفادت مصادر يمنية بتضرر عدد من المباني السكنية جراء العدوان الأمريكي البريطاني على حي سكني في مديرية شعوب شمال العاصمة. كما أوضحت أن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها في المنطقة المتضررة.

المصدر: المسيرة نت