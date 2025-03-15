9 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف مركبة لمؤسسة خيرية شمالي غزة

استشهد 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من العاملين في مؤسسة خيرية، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن 9 شهداء، بينهم صحفيون، ارتقوا نتيجة استهداف طائرات الاحتلال مركبة كانت تقل مجموعة من العاملين في مؤسسة “الخير”، شمالي القطاع.

وأوضحت المصادر ان طائرات الاحتلال استهدفت الفريق الإغاثي على مرحلتين، الأولى وهم يصورون داخل مخيم إيواء، وفي المرة الثانية خلال انسحابهم من منطقة الاستهداف.

الجيش الإسرائيلي قتل طاقمًا من المتطوعين العاملين في مؤسسة خيرية أثناء مساعدتهم للعائلات.

الحصيلة الأولية للمجزرة التي وقعت في بيت لاهيا شمال قطاع غزة هي تسعة شهداء. المجازر لا تتوقف ولا تنتهي، لا في ظل الهدنات ولا في المفاوضات ولا في الصفقات. pic.twitter.com/l7nu7EW9mf — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 15, 2025

في حين أصيب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن 9 شهداء وعددًا من الإصابات، بينها حالات خطرة، وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال القصف وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق من القطاع منذ صباح اليوم. وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 207 منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر عام 2023.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، قتل جيش الاحتلال نحو 150 مواطناً وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة.

حماس: مجزرة بيت لاهيا تعكس نية الاحتلال الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

وقالت حركة “حماس” إن “المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا اليوم، وأسفرت عن استشهاد 9، بينهم صحفيون، تعد استمرارًا لجرائم الحرب وتصعيدًا خطيرًا، وتعكس نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت الحركة في بيان أن “هذا التصعيد الإجرامي، وما يرافقه من قتلٍ متعمد وقصفٍ همجي في مختلف مناطق القطاع، يؤكد مجددًا نية الاحتلال الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتابعت “هذا التصعيد يؤكد تعمد الاحتلال تخريب أي فرصة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتبادل الأسرى، في تحدٍ سافر للوسطاء والمجتمع الدولي”.

عاجل | 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة في بيت لاهيا، بينهم الزميل الصحفي محمود سليم. pic.twitter.com/qmemzktowT

— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 15, 2025

واعتبرت أن تصاعد جرائم الاحتلال، التي أودت بحياة أكثر من 150 شهيدًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي، يضع الوسطاء الضامنين والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية لوقف هذه الجرائم البشعة.

ودعت حماس الجميع إلى منع الاحتلال من مواصلة عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزامه بما تم الاتفاق عليه، والمضي قدمًا في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى.

وحملت حماس نتنياهو وأعضاء حكومته مسؤولية تعطيل تبادل الأسرى، وإطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم.

🌐 صور | شـهداء باستهداف طائرات الاحتلال فريقًا تابعًا لمؤسسة الخير في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/WPbyxxsROG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 15, 2025

وزارة الصحة: 19 شهيدًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية

بالتزامن، قالت وزارة الصحة في غزة إن 19 شهيدًا، بينهم 12 شهيدًا تم انتشالهم و7 شهداء جدد، بالإضافة إلى 26 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي الصادر يوم السبت، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,543 شهيدًا و111,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

الدفاع المدني ينتشل رفات 13 شهيداً من ساحة مجمع الشفاء

وفي السياق، أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، بانتشال رفات 13 شهيدًا من داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وذلك في إطار متابعة عمليات نقل الجثامين التي بدأها الجهاز منذ أيام.

وقال الجهاز في بيان صحفي، إن طواقمه قامت بنقل جثامين 13 شهيدًا، بينهم 3 جثامين مجهولة الهوية، ممن تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وأضاف الجهاز أن عدداً من الجثامين تم تسليمها لذويهم لدفنها في مقابر رسمية، بينما تم تسليم الجثامين المجهولة الهوية إلى دائرة الطب الشرعي في وزارة الصحة.

وفي اليوم السابق، نقل الجهاز بالتعاون مع الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والأدلة الجنائية في جهاز الشرطة جثامين 48 شهيدًا تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي خلال العدوان الإسرائيلي.

وكان الدفاع المدني قد بدأ عملية نقل جثامين الشهداء من الساحة الخلفية لمجمع الشفاء الطبي منذ 13 مارس/آذار الجاري، على أن يتم دفنهم في مقابر رسمية، في عملية متواصلة من المتوقع أن تستمر لأيام. ويقدر الدفاع المدني أن هناك حوالي 160 شهيدًا قد تم دفنهم في ساحة المجمع.

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، تعرض مجمع الشفاء الطبي لدمار واسع، مما دفع الطواقم الطبية وذوي الشهداء إلى دفن الجثامين في ساحات المجمع بسبب صعوبة الوصول إلى المقابر الرسمية.

المصدر: مواقع