الاحتلال يجبر ما تبقى من سكان مربعة حنون في مخيم طولكرم على إخلاء منازلهم بالقوة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ما تبقى من سكان حارة مربعة حنون في مخيم طولكرم على إخلاء منازلهم بالقوة، وسط تهديدات باعتقال أي شخص يتواجد في المنطقة.

وأفاد شهود عيان لوكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال داهمت المنازل في حارة مربعة حنون وأجبرت سكانها على المغادرة تحت التهديد، حيث أمهلتهم خمس دقائق فقط للرحيل، بينما أشار أحد الجنود إلى أنه سيتم إدخال الجرافات والدبابات إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، انتشرت فرق المشاة بشكل مكثف داخل أزقة المخيم ومحيطه، وقامت بملاحقة المواطنين أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم وأخذ احتياجاتهم الأساسية.

وقامت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمساعدة النازحين أثناء إخلائهم من المخيم، لا سيما المرضى وكبار السن، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة الناجمة عن العدوان المستمر على المدينة والمخيمات المجاورة.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في حارات المخيم، مثل قاقون وأبو الفول، وقامت بخلع أبوابها، مما ألحق أضرارًا جسيمة بها، بينما واصلت القوات إطلاق القنابل الصوتية لترويع السكان. واستولت قوات الاحتلال على المزيد من المنازل داخل المخيم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية ومواقع تمركز للقناصة.

ويشهد مخيم طولكرم منذ 48 يومًا عدوانًا متواصلاً أسفر عن نزوح واسع النطاق، حيث اضطر نحو 12 ألف مواطن، بينهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، إلى مغادرة المخيم قسرًا واللجوء إلى مراكز إيواء أو منازل أقاربهم في المدينة وضواحيها وريفها.

المصدر: وكالة وفا