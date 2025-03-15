السوداني ينفي تلقي أي طلب لتوطين أهل غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

نفى وزير الخارجية السوداني محمد شياع السوداني تلقي بلاده أي طلب لاستضافة فلسطينيين من أي جهة دولية. وأكد الوزير التزام بلاده بقرارات القمة الإسلامية التي رفضت فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكانت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت أمس الجمعة عن مسؤولين أميركيين وصهاينة قولهم إن الولايات المتحدة وكيان الإحتلال تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت الوكالة عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم ليسوا على علم بأي اتصالات في هذا الصدد.

وأكد مسؤولان سودانيان، تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن إدارة ترامب اتصلت بالحكومة السودانية بشأن قبول توطين فلسطينيي غزة، ولكنها رفضت المقترح على الفور، في حين قال أحدهم إن الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترامب بعروض المساعدة العسكرية ضد قوات الدعم السريع والمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب وغيرها من الحوافز.

المصدر: مواقع إخبارية