رئيس الوزراء العراقي يتبادل التهاني مع الشرع ويؤكد وقوف العراق إلى جانب خيارات الشعب السوري

تبادل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التهاني مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تبادل التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك”.

وعبّر السوداني، خلال الاتصال، عن “تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكداً “موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تضمّ العملية السياسية جميع أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في الاتصال، “رفض العراق لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعمه لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفضه للتدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية