قوات الاحتلال تواصل عدوانها على الضفة ومدنها للأسبوع الثامن

تواصل قوات جيش الاحتلال عدوانها على الضفة الغربية المحتلة حيث اقتحمت بلدات ومدن مختلفة، تزامناً مع دخول العدوان على المدن الشمالية أسبوعه الثامن، مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية. وفي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة. كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، وسط تحليق عدد من طائرات الاستطلاع.

وفي نابلس استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة خلال اقتحام بلدة سالم شرقي المدينة.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب عمر عبد الحكيم داود اشتية (21 عاماً) عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، مما أدى إلى إصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والغاز السام بكثافة، كما احتجزوا طفلا في المنطقة.

وأصيب أيضاً شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا (18 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ في بلدة بيتا، ونُقل إلى المستشفى.

وفي شمالي الضفة الغربية، دخل عدوان الاحتلال أسبوعه الثامن، حيث لا يزال الفلسطينيون يُهجّرون، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في شرقي القدس المحتلة.

وفي جنين، تكثف عدوان الاحتلال، حيث نزح أكثر من 500 شخص من 3 أحياء في الجزء الشرقي من المدينة في الأيام الأخيرة، وفقاً للبلدية.

🌐 تغطية صحفية | قوات الاحتلال تحرق مزيدا من المنازل في مخيم جنين شمال الضفة الغربية مع استمرار العدوان منذ 54 يوما pic.twitter.com/gjd6zxunHj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 15, 2025

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 يواصل الاحتلال عدوانه في شمالي الضفة، مخلفاًَ دماراً كبيراً في البنية التحتية، إضافة إلى هدم وتفجير مئات المنازل، وإجبار نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح قسراً. كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ47 على التوالي، ولليوم الـ34 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات مكثفة ومداهمة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه طولكرم ومخيميها، ونشر فرق المشاة في حارات مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، وسط إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية وسماع دوي انفجارات تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأسفر العدوان المستمر على طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 ألف شخص من مخيم نور شمس ومثلهم من مخيم طولكرم.

تصاعد أعمدة الدخان من مخيم نور شمس بعد دوي انفجار ضخم هز محافظة طولكرم. pic.twitter.com/JZP5wDujnq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 15, 2025

كما خلّف العدوان دماراً شاملا طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أوعز لقوات الجيش بمواصلة احتلال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة حتى نهاية العام الجاري.

من جهتها، أعلنت شبكة إن بي سي عن تقرير لمنظمة بتسيلم أن جيش العدو كثف القصف الجوي للضفة الغربية منذ عملية 7 أكتوبر، موضحاً أن العدو شنّ “69 غارة جوية على الضفة منذ 7 أكتوبر راح ضحيتها 261 قتيلا على الأقل”.

وقال متحدث باسم المنظمة إن “الغارات الجوية الإسرائيلية على الضفة الغربية سابقة لم نعهدها”.

ارتفاع عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم إلى أكثر من 24 ألفا

وفي السياق، اعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن “قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ48 على التوالي”، مضيفة أن “قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الـ35 على التوالي”.

ولفتت إلى “ارتفاع عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم إلى أكثر من 24 ألفا”.

🌐مصادر محلية: جيش الاحتلال يجبر العائلات على الخروج من منازلها والنزوح قسرا في حارة المربعة بمخيم طولكرم خلال العدوان المستمر. pic.twitter.com/RqbgOVwsRg — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 15, 2025

وقالت إن “انفجارات وقعت صباح اليوم في المنطقة المحيطة بالأحراش في مخيم نور شمس”، مشيرة إلى أن “قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة إسعاف أثناء إجلائها مريضاً من المخيم”.

وتابعت أن الاحتلال يجبر سكان حارة المربعة على إخلاء بيوتهم تحت تهديد السلاح”، مضيفة أن ” قوات الاحتلال اقتحمت حارتي أبو الفول وقاقون وحولت منازل فيهما إلى ثكنات عسكرية”، وأنها “فجرت إحدى بوابات مسجد النصر في مخيم نور شمس”.

هذا وقالت إن “قوات الاحتلال اعتدت على رجل ونجله في المخيم واحتجزتهما لأكثر من 12 ساعة”، لافتة إلى أن “قوات الاحتلال أقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة الأهالي في مخيمي طولكرم ونور شمس”.

المصدر: مواقع إخبارية