عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 15-3-2025

العناوين

النهار:

– تحضيرات أميركية لإطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

الاخبار:

– التعيينات – 2: الحاكم والجمارك وتشكيلات دبلوماسية

– تحضيرات لزيارة عباس وبحث في نزع السلاح | ماجد فرج في بيروت: سلّمونا المخيمات

– المتن الشمالي: أمّ المعارك البلدية

– 45% من الناتج المحلّي عبارة عن أرباح رأسمالية: السياسات النقدية تفاقم التفاوت الاجتماعي

– تحرير الإيجارات غير السكنية: «هجوم قضائي» ينتصر للمالكـين

اللواء:

– الرزنامة الحكومية تواجه ضغوطات العدوان والحدود.. وسلام إلى السعودية بعد الفطر

– «إعلان طرابلس» لرفض العودة إلى التقاتل.. ووفد أميركي يعاين النقاط المحتلة والدمار في القرى

– (إعلان طرابلس)

– يوم آخر..

الشرق:

– حقيقة ما جرى في الساحل السوري!!

– ذكرى انتفاضة 14 آذار: يوم انتصر لبنان لدماء رفيق الحريري

الجمهورية:

– اجتماع قريب لـ«أصدقاء لبنان

– النازحون.. نصف سكان لبنان

الديار:

– المعادلة «الاسرائيلية»: التطبيع مع الطوائف اذا فشل مع الدولتين اللبنانية والسورية

– «أم المعارك» على قانون الانتخابات والاتجاه لصوتين تفضيليين

– الاستعدادات اكتملت في المختارة لإحياء ذكرى 16 اذار

– عسكريّون وأمنيّون للأوقات الصعبة

الاسرار

اللواء

همس

– تتحدث تقارير من داخل مؤسسة كهرباء لبنان عن اعتزام المؤسسة زيادة ساعات التغذية بعد عيد الفطر، من دون تحديد لا التوقيت ولا ساعات الزيادة…

غمز

– قرر وزير من الحكومة السابقة الترشح للانتخابات النيابية على لائحة التيار الذي ينتمي إليه، لكنه يربط تقديم الترشيح رسمياً بالظروف والتحالفات التي ستحكم المعركة الانتخابية

لغز

– طغى التقييم الايجابي حول المقاربة التي أرست التفاهم على إصدار التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة والتوازن ما بين النظام الطائفي وحسابات الاصلاح والتغيير

الجمهورية:

– قال ديبلوماسي عريق إنّ بلاده لو كانت تُدير الحكم في دولة مجاورة، كما يُشاع، لما سمحت بما حصل من ارتكابات في منطقة معيّنة.

– كشف أحد الوزراء أنّ هناك ما يُشبه الخلايا الحزبية الناشطة لكل حزب وتيار داخل غالبية الوزارات، و«فهمكم كفاية«.

– سأل خبير مالي لماذا لا تعتمد الحكومة الإصلاحية استيفاء 50بالمئة من الرسوم والضرائب نقداً والباقي من الاموال المحتجزة في المصارف مثلا؟

المصدر: صحف