عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 15-3-2025

العناوين
النهار:
– تحضيرات أميركية لإطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
الاخبار:
– التعيينات – 2: الحاكم والجمارك وتشكيلات دبلوماسية
– تحضيرات لزيارة عباس وبحث في نزع السلاح | ماجد فرج في بيروت: سلّمونا المخيمات
– المتن الشمالي: أمّ المعارك البلدية
– 45% من الناتج المحلّي عبارة عن أرباح رأسمالية: السياسات النقدية تفاقم التفاوت الاجتماعي
– تحرير الإيجارات غير السكنية: «هجوم قضائي» ينتصر للمالكـين
اللواء:
– الرزنامة الحكومية تواجه ضغوطات العدوان والحدود.. وسلام إلى السعودية بعد الفطر
– «إعلان طرابلس» لرفض العودة إلى التقاتل.. ووفد أميركي يعاين النقاط المحتلة والدمار في القرى
– (إعلان طرابلس)
– يوم آخر..
الشرق:
– حقيقة ما جرى في الساحل السوري!!
– ذكرى انتفاضة 14 آذار: يوم انتصر لبنان لدماء رفيق الحريري
الجمهورية:
– اجتماع قريب لـ«أصدقاء لبنان
– النازحون.. نصف سكان لبنان
الديار:
– المعادلة «الاسرائيلية»: التطبيع مع الطوائف اذا فشل مع الدولتين اللبنانية والسورية
– «أم المعارك» على قانون الانتخابات والاتجاه لصوتين تفضيليين
– الاستعدادات اكتملت في المختارة لإحياء ذكرى 16 اذار
– عسكريّون وأمنيّون للأوقات الصعبة
الاسرار
اللواء
همس
– تتحدث تقارير من داخل مؤسسة كهرباء لبنان عن اعتزام المؤسسة زيادة ساعات التغذية بعد عيد الفطر، من دون تحديد لا التوقيت ولا ساعات الزيادة…
غمز
– قرر وزير من الحكومة السابقة الترشح للانتخابات النيابية على لائحة التيار الذي ينتمي إليه، لكنه يربط تقديم الترشيح رسمياً بالظروف والتحالفات التي ستحكم المعركة الانتخابية
لغز
– طغى التقييم الايجابي حول المقاربة التي أرست التفاهم على إصدار التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة والتوازن ما بين النظام الطائفي وحسابات الاصلاح والتغيير
الجمهورية:
– قال ديبلوماسي عريق إنّ بلاده لو كانت تُدير الحكم في دولة مجاورة، كما يُشاع، لما سمحت بما حصل من ارتكابات في منطقة معيّنة.
– كشف أحد الوزراء أنّ هناك ما يُشبه الخلايا الحزبية الناشطة لكل حزب وتيار داخل غالبية الوزارات، و«فهمكم كفاية«.
– سأل خبير مالي لماذا لا تعتمد الحكومة الإصلاحية استيفاء 50بالمئة من الرسوم والضرائب نقداً والباقي من الاموال المحتجزة في المصارف مثلا؟
المصدر: صحف