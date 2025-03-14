بوتين دعا القوات الأوكرانية في منطقة كورسك إلى إلقاء سلاحها

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “الحفاظ” على حياة الجنود الأوكرانيين.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة: “نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب” مضيفا “إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة”، داعيا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.

واكد ان “الجنود الاوكرانيين ارتكبوا جرائم كثيرة بحق السكان المدنيين” في منطقة كورسك، و”في الوقت نفسه نبدي تجاوبا مع نداء الرئيس ترامب حيال هؤلاء الجنود لاعتبارات انسانية”.

وقال ترامب: “حاليا، آلاف الجنود الأوكرانيين مطوقون بالكامل من جانب الجيش الروسي، إنهم في وضع هش وبالغ السوء، طلبت من فلاديمير بوتين بإلحاح الحفاظ على حياتهم”.

وتنفي أوكرانيا صحّة ما يقوله ترامب وبوتين، وتقول إنها تحتفظ بالسيطرة على أراض هناك.

وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة على شبكة للتواصل الاجتماعي “حاليا لا تهديد بمحاصرة وحداتنا في منطقة كورسك”.

لكن زيلينسكي أكد في تصريح للصحافيين، أن “وضع جنوده في كورسك بالغ الصعوبة”.

غير أنه لفت إلى أن “الهجوم الأوكراني هناك أجبر روسيا على سحب قواتها من مناطق أخرى على الجبهة، ما خفّف الضغط عن القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا”.

وقال زيلينسكي: “أعتقد أن الوضع في قطاع بوكروفسك مستقر الآن، وسيكون من الصعب جدا إيجاد فرصة لاحتلال بوكروفسك مرة أخرى”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

المصدر: مواقع