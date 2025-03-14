سلام: الإصلاح هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة اجتماعا موسعا في السرايا عن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد بعنوان: “المرحلة التالية من الإصلاح”.

وقال سلام بالمناسبة “لقد تألّفت حكومتنا في لحظة حرجة ومليئة بالتحديات، محلياً وإقليمياً. بعد سنوات من الأزمات المتراكمة، بلغت ذروتها في السنوات الست الماضية بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تلتها جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيلية التي خلفت دمارًا ونزوحًا هائلين، نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة”.

وشدد سلام على “أهمية الملفات الاجتماعية التي بدونها لا يمكننا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”، وتابع “سنسعى جاهدين الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج استهداف الفقر وبرامج ذوي الإعاقة وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على تغطية صحية مناسبة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وتأمين الحد الأدنى من متطلبات التعليم لأطفالهم ومراهقيهم في المدارس الحكومية والمهنية”.

وقال سلام “كما سنسعى إلى مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل من خلال برامج إدماج اقتصادي مصممة جيدا”، وتابع “علينا تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة من حياتهم”، واضاف “ستحتاج هذه الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا ونحن ملتزمون ضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا”.

واكد سلام “اتزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع كل جهود الإصلاح على المسار الصحيح باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما وطننا العزيز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام