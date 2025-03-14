العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الاسرائيلي فجر يوم الجمعة أنحاء متفرقة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت كلًا من طارق أنور ادعيس، النقيب أمجد كامل غنام، تحسين الجعبة، معتز الجعبة، تيسير منصور الهيموني، معتصم تيسير النتشة، محمود أشرف العويوي، ويونس خالد القواسمي”، وتابعت “كما طالت اعتقالات الاحتلال أربعة أشقاء من عائلة الهيموني، وهم: عدي، سليمان، قتيبة، وعمير هاشم الهيموني”.

ولفتت المصادر الى ان “حملة الاعتقالات تزامنت مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال في أنحاء متفرقة من المدينة، وسط اقتحام منازل المعتقلين والتنكيل بذويهم”.

وتابعت المصادر انه “في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية كيسان شرقا”، واضافت “كذلك طالت الاعتقالات ثلاثة مواطنين من قرية فصايل شمال مدينة أريحا”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت ️ليث محمد عبيات، و️محمد فؤاد عبيات، و️محمود موسى نواورة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها”.

وذكرت المصادر انه “من طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة عقابا شمالا”، واضافت أن “الاحتلال اعتقل الشاب أمجد عبد الرحيم كامل غنام، بعد مداهمة منزله في بلده عقابا”.

المصدر: فلسطين اليوم