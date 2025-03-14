عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 14-3-2025

العناوين

النهار:

– 14اذار إلى أبد الابدين

– التطبيع مع لبنان إسرائيل تتراجع بعد نفي رسمي

الاخبار:

– شهادات الأسرى المحرّرين: قصص عن التعذيب في سجون العدوّ

– وزارة المالية تخفّف رسوم الخدمات السياحية بنسبة 90%

– شركات الإنترنت تكبّد المشتركين 25% إضافية على الفواتير

– اتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات

– التطبيع مع العدو: الكلمة الأخيرة للمقاومة

– تنافس بين عون وبري وسلام على تطبيق بقية بنود الطائف

اللواء:

– تعيينات الأجهزة العسكرية والأمنية أول غيث التغيير

– سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم.. ولبنان يطوي صفحة «هذيان التطبيع»

– الكهرباء مشكلة تتفاقم

– تشريج الآلة الحكومية وإطلاق الإصلاح والإنقاذ

الشرق:

– العالم يدخل العصر الأميركي!!!

– بعد التعيينات الأمنية والعسكرية حاكم للبنك المركزي قبل نهاية الشهر

الجمهورية:

– الحكومة تقرّ التعيينات وتحاكي السلاح

– اكتمل العقد الأمني – العسكري

الديار:

– مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية

– اجماع على رفض التطبيع… ونتانياهو: لن ننسحب من لبنان

– «القوات» تستعجل طرح ملف السلاح… والرئيس مع التريث!

الاسرار

النهار:

– استغرب معنيون في قطاع الإتصالات أن يعقد الوزير شارل الحاج اجتماعا مع ناقلي خدمات الداتا الإنترنت DSP في لبنان بغياب هيئة “أوجيرو” وهي المعنية الاساسية كونها ايضا DSP، اضافة الى دورها المحوري في تطبيق المراسيم النافذة.

– توقف كثيرون امس عند حديث السفير المصري لـ”النهار” وخصوصاً عند رسالته الواضحة لـ”حزب الله” بقوله “”يجب ان يكون الحزب قد تعلم من دروس الماضي

– قال مصدر دبلوماسي انه يفترض بالدول التي تسمي سفيرا لها يحمل جنسية الدولة المنتدب وتنال موافقتها مسبقا تجنباً إليها ان تراسل الدولة المعنية لحساسيات محلية وحسابات سابقة او لاحقة، وسأل عما اذا كان هذا الامر حصل في تسمية واشنطن لسفيرها الجديد

– قلل خبراء من اهمية الكلام عن تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اذ ان المسار بدأ يتحرك مع العهد الجديد ويحتاج الى وقت اضافي

اللواء:

همس

– يستبعد خبير دبلوماسي أن تكون صدامات الساحل السوري، قد طويت صفحتها، أو يمكن أن تطوى في مدى غير بعيد

غمز

– كُلِّف وزير سابق من قيادته الحزبية بمتابعة سياسية للملفات الرئيسية في عمل الحكومة مع الوزراء المعنيِّين من فريقه

لغز

– دولة صديقة للبنان تدرس القيام بمبادرة، غير مسبوقة، لتعزيز فرص الصمود الجنوبي في القرى الأمامية

الجمهورية:

– عُلِم أنّ لقاءً سرّياً بين قياديّي حزبَين معروفَين ناقش تحرّكات جديدة لتشكيل تحالف غير معلن وسط تقلّبات المشهد السياسي.

– تسرّب محضر اجتماع بين وزراء ونواب من جهة سياسية بشأن خطوات مستقبلية لتغيير معادلات السلطة عبر انتخابات البلديات في مدن رئيسة.

– نُقِل عن مسؤول كبير أنّه تلقّى مؤشرات سلبية في ملف الإعمار، تؤكّد أنّ مَن التزم من الدول بالمساهمة بهذا الملف، جبرته مداخلات متعدّدة المصادر من الداخل والخارج على التراجع

المصدر: صحف