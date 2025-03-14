الولايات المتحدة | الشرطة تعتقل متظاهرين في “برج ترامب” بنيويورك يطالبون بإطلاق سراح طالب فلسطيني

اعتقلت الشرطة الأمريكية متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من منظمة حقوق الإنسان “الصوت اليهودي من أجل السلام” أثناء احتجاجهم داخل برج ترامب في نيويورك.

وكان اقتحم عشرات الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية برج ترامب في نيويورك، وتظاهروا في بهوه احتجاجًا على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، مطالبين بالإفراج عنه ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

ونمكّن ناشطون من منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” المؤيدة لفلسطين، من التسلل إلى ناطحة السحاب المشهورة “برج ترامب”، وتنظيم احتجاج داخل المبنى ضد اعتقال خليل، وأيضًا ضد سياسة السلطات الأمريكية المتواطئة مع “إسرائيل”.

وارتدى المتظاهرون قمصانًا حمراء كُتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل و”ليس باسمنا”، في تعبير عن أنّ السياسة الأمريكية لا تمثلهم، وجلسوا في بهو ناطحة السحاب ودعوا إلى إطلاق سراح محمود خليل.

وبعد حوالي ساعة، قامت الشرطة بإخراج المتظاهرين تدريجيًا من المبنى، حيث تم اعتقال العديد منهم، كما تم إغلاق حركة المرور في محيط المبنى، واستمر تواجد الشرطة بشكل مكثف في الموقع، حيث تم نقل المعتقلين إلى الحافلات لتسليمهم إلى مراكز الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن منذ أيام عن اعتقال الطالب الفلسطيني والناشط محمود خليل، في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مؤكدًا أنّ هذا الاعتقال هو الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة.

المصدر: وكالات