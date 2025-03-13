عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 13-3-2025

العناوين

النهار:

– أيّ موقف للبنان من “مفاوضات التطبيع”؟

– بلدة القاع ألغام مزروعة ضد الافراد؟

– العملات الرقمية سهولة التداول والمخاطر المرتفعة

الاخبار:

– إسرائيل تشرح خطة أميركا: نحو التطبيع مع لبنان

– تمارا الزين: تقدير البنك الدولي للأضرار «واقعي» والخسائر «قابلة للنقاش»

– الساحل يلملم آثار المذبحة | مسوّدة الإعلان الدستوري: الشرع حاكماً بأمره

اللواء:

– ملء الشواغر الأمنية اليوم.. والمفاوضات مع الاحتلال تقنية عسكرية

– إطلاق مفاوضات عملية للإصلاح المالي مع صندوق النقد.. ومليار دولار قرض من البنك الدولي للإعمار

– الأمنية سلكت.. والإدارية قيد الإختبار

– هل يدفع حزب الله لبنان إلى المجهول؟

الشرق:

– الشيخ نعيم قاسم يعيش في عالم آخر

– التعيينات الأمنية اليوم .. والمفاوضات مع صندوق النقد انطلقت

الجمهورية:

– المؤسسات المالية تستعجل الإصلاحات

– عون لصندوق النقد: ملتزمون وعودنا

الديار:

– لبنان تحت المجهر الدولي… قرارات حاسمة في الأفق

– حرب الساحل السوري تنعكس توترا في طرابلس ــ عكار ــ الهرمل ــ القصير

البناء:

– بوتين أمر بحسم السيطرة على كورسك قبل الجواب على دعوة ترامب لوقف النار

– تقارير إسرائيلية عن تقدم مفاوضات الدوحة… بعد عودة الحصار البحري اليمني

– لبنان يواجه ضغوطاً أميركيّة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار الى التفاوض السياسيّ

الاسرار

النهار:

– اعتبر مسؤول حزبي على علاقة تنسيق بالنظام السوري الجديد ان ما جرى في الساحل السوري على رغم فداحته انما شكل “تنفيسة” شعبية وتحصيناً للرئيس احمد الشرع وفريقه ودفع مسار الاتفاقات الداخلية والمصالحات

– تكثفت في اليومين الأخيرين حركة اتصالات والتنسيق في اوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لضمان اوسع مشاركة في ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط.

– يقول وزير لبناني سابق ان الدفع والدعم الدوليين للعهد الجديد سيدفعان الى انجاز التعيينات الإدارية كلها وستظهر اسماء ووجوه جديدة غير مدانة سابقا ولا تشوب مسيرتها اي شائبة الا في ما ندر.

– بدأت الأحزاب تتهيأ للانتخابات البلدية المقبلة عبر التواصل مع العائلات وقريبين من التوجهات الحزبية لعلمها ان اساليب الفرض السابقة قد تتراجع الى حد كبير.

– لوحظ أن بلدة بسوس في قضاء عاليه رفعت لافته ترحّب بابنها الأمريكي ميشال عيسى الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.

– لاحظ المسافرون والقادمون عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تحسن الخدمات والترتيبات بشكل كبير في الأيام الأخيرة وكذلك النظافة ما دفع عددا كبيرا من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى الاشادة بالأمر

اللواء:



همس



– شبَّه دبلوماسي مخضرم مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان بمهمة بعثة إيرفد التي فتحت الطريق أمام إصلاحات جذرية في حقبة الستينات، أدَّت إلى ازدهار مالي ومعيشي مشهود..

غمز

– تحرص مصادر وازنة في «الثنائي» على تجنُّب التسرُّع والإلتجاء الى الوقوف وراء موقف الدولة في القضايا الساخنة المطروحة.

لغز

– حسب هيئات الرقابة، فإن الانضباط في أداء الموظفين سجّل ارتفاعاً ملموساً، في ضوء المناخ الإصلاحي السائد، ومسارعة الأحزاب لرفع الغطاء عن مناصريها في الإدارة..

الجمهورية:

– عُقد لقاء بعيداً من الاضواء بين قيادي في حزب بارز وشخصية أساسية في تيار سياسي قرّر إعادة تفعيل حضوره في الشأن العام، وذلك على وقع الرسائل الايجابية المتبادلة أخيراً بين الجانبَين.

– يعاني موظفون في إحدى الدوائر الرسمية في جبل لبنان من نقص حاد في عددهم على رغم من تزايد المعاملات الحيَوية التي يتمّ معالجتها.

– اعتبر مسؤول كبير أنّ نسبة عالية من المعلومات التي يتمّ تداولها إعلامياً ليست صحيحة ولا أساس لها

البناء:

خفايا



– لا تزال منظمات حقوقية أوروبية تقوم بتوثيق حصيلة مجازر الساحل السوريّ، وتحدّثت إحدى هذه المنظمات أمام البرلمان الفرنسي عن رقم يقارب 10 آلاف ضحيّة كحصيلة إجماليّة لضحايا المجازر. وكان تقريرها وراء تبدُّل اللهجة الأوروبيّة حيث البيان الأوروبي لم يعد يتحدّث عن اعتبار ما يجري اعتداء لفلول النظام على أجهزة الأمن بل مجازر ارتكبتها أجهزة الأمن بدم بارد بحق مدنيّين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنّين والاعتراف بأن البيان الأميركي كان أقرب في توصيف الواقع من البيانات الأوروبيّة المحكومة بالتسرّع لصالح أوهام امتلاك نفوذ في سورية عن طريق محاباة النظام الجديد ورعاته في قطر وتركيا.

كواليس

– قال مرجع سياسيّ إن الصيغة الأميركيّة بضمّ التلال الخمس إلى مسار تفاوضيّ يضمّ النقاط الثلاث عشرة المتحفظ عليها من جانب لبنان يعني القبول بجعل مصير التلال يشبه مصير النقاط التي لم ينسحب منها الاحتلال منذ 43 عاماً أي منذ عام 1982 بينما التلال التي كانت تحت سيادة لبنان منذ عام 2000 حتى عام 2024 فإن فصلها عن مسار النقاط الـ 13 كما فعل القرار 1701 الذي وحده يضمن استعادتها. ولذلك فإن المطلوب الوحيد من الحكومة اللبنانية أن تتصرّف بصدق مع كلامها عن تطبيق القرار 1701 وأن تضع نص القرار أمامها وتتقيّد بنصوص بنوده حرفياً.

المصدر: صحف