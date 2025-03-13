كندا | وزراء خارجيّة مجموعة السبع في كيبيك لبحث دعم أوكرانيا وأوضاع الشرق الأوسط

يجتمع وزراء خارجيّة دول “مجموعة السبع”، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، في منتجع لا مالباي في مقاطعة كيبيك الكندية بين 13 و14 آذار/مارس الحالي، للمرة الأولى منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكانت أعلنت أوتاوا، الأربعاء، أنّ وزيرة الخارجيّة ميلاني جولي ستستضيف اجتماعًا لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كيبيك، لبحث دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

وأوضحت في بيان أنّ “الاجتماع الذي سيُعقد هذا الأسبوع سيتناول مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، والوضع في الشرق الأوسط، والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

ولفتت إلى أنّ “الاجتماعات ستبحث أيضًا قضايا مهمة في الأميركتين، بما في ذلك الأزمات المستمرة في هايتي وفنزويلا، بالإضافة إلى تحديات السلام والأمن في إفريقيا، خصوصًا في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

المصدر: وكالات