سوريا | السلطات الانتقالية تعلن عن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة أحمد الشرع

أعلنت السلطات الانتقالية في سوريا عن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة “رئيس الجمهورية أحمد الشرع”.

وقالت السلطات السورية إنّ “الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرّر تشكيل مجلس الأمن القومي الذي يُعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية”.

وجاء في القرار أنّ تشكيل المجلس يأتي “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العُليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.

ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلًا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى “مقعدَين استشاريَّين” يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد “تقني تخصصي” يعينه الرئيس أيضًا لمتابعة “الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة”.

وتُعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار “بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء”.

وتحدّد مهام المجلس “وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العُليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات”، وفقا لما ورد في القرار.

المصدر: وكالات