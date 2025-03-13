روسيا | بوتين يأمر جيشه بتحرير منطقة كورسك “بشكل كامل وفي أقرب وقت”

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الروسي بأن “يحرر بشكل كامل” منطقة كورسك الروسية، حيث أعلنت قواته إحراز تقدم سريع خلال الأيام الماضية على حساب القوات الأوكرانية.

وتوجّه بوتين امس الأربعاء، مرتديًا بزة عسكرية للمرة الأولى إلى هذه المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا، منذ شنت قوات كييف هجومًا مفاجئًا عليها في آب/اغسطس 2024.

وقال بوتين لرئيس الأركان فاليري غيراسيموف “أتوقع أن تُنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها وحداتنا، وأن يتم قريبًا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل من العدو”.

وأكّد بوتين أنّه يريد “طرد القوات الأوكرانية في مستقبل قريب وفي أقرب وقت”.

وفي السياق، ردّ غيراسيموف بأنّ “قواته استعادت السيطرة على أكثر من 1100 كلم مربع من الأراضي التي احتلها الجيش الاوكراني منذ آب/اغسطس، أي أكثر من 86% من المنطقة التي احتُلت سابقًا”.

وقال غيراسيموف إنّه “وخلال الأيام الخمسة الماضية، تمّ تحرير 24 بلدة و259 كلم مربعًا من أراضي منطقة كورسك”.

كذلك، أكّد رئيس الأركان الروسي أنّ قواته “عزلت القوات الاوكرانية في المنطقة وأسرت 430 جنديًا أوكرانيًا خلال تقدمها الأخير”.

من جانبه، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أمس الأربعاء، أنّ قواته تتراجع في منطقة كورسك الروسية في مواجهة تقدم قوات موسكو.

المصدر: وكالات