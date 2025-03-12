ترامب: أتوقع ان توافق روسيا على اقتراح وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “يتوقع موافقة روسيا على اقتراح وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا “، وأمل أن “يحدث ذلك دون ضغوط على موسكو”.

وأضاف ترامب أنه “يتوقع ردا إيجابيا من موسكو، حيث توجه ممثلون أمريكيون بالفعل إلى هناك”، وتابع “الناس يتجهون إلى هناك في اللحظة التي نتحدث فيها الآن”.

ويوم الثلاثاء، عقدت وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا اجتماعا في السعودية، ونشر مكتب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بيانا مشتركا لكييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن “كييف مستعدة لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده بموافقة الطرفين”.

وذكر البيان أن “الولايات المتحدة ستلغي على الفور وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا”.

وكان ترامب قد أعلن أن “كييف مستعدة لوقف إطلاق النار الكامل، وأن واشنطن تنتظر الآن رد موسكو”.

المصدر: روسيا اليوم