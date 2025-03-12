الاحتلال الإسرائيلي يصعّد انتهاكاته في الضفة الغربية.. مداهمات واعتقالات وهدم منازل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اعتقلت العشرات، غالبيتهم من جنين، إلى جانب تفجير منزل في قلقيلية وتدمير البنية التحتية في قباطية.

حملة اعتقالات واسعة تطال مختلف المحافظات

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة واعتقلت الشاب أحمد زايط، شقيق الشهيد نور زايط، كما اعتقلت الشابين عبد الرحمن عودة من ضاحية ذنابة، ومهام العطار من المدينة.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال ياسين عميرة، وعبد الناصر ذوقان من مخيم بلاطة، إلى جانب الفتيين محمد ماجد أبو عصبة ومحمد فادي أبو عصبة من بلدة حلحول بالخليل، والفتى آدم عزمي جبارين من بلدة سعير.

وامتدت الاعتقالات إلى بلدة بيتونيا في رام الله، حيث تم اعتقال أحمد الخطيب، كما اعتقلت قوات الاحتلال مجدي قاحوش بعد مداهمة بلدة كفر عقب شمال القدس.

وشهدت جنين أكبر حملة اعتقالات، طالت كلًا من لواء ناصر محمد أبو جعص، وإبراهيم عماد إبراهيم عامر، وأحمد أسامة محمود أبو علي، ومحمود مراد محمود السعدي، ويوسف سليم أحمد جلامنة، ومحمد محمود حسين سويطي، ومحمد شامي يوسف الشامي، وسلطان أيمن عارف أبو جعص، وأحمد إبراهيم إسماعيل أبو غالي، وقيس رائد حسين بدوي، ووليد عمر حامد أبو حامد. كما اعتقل الاحتلال عبد الله إبراهيم إسماعيل أبو غالي، ويوسف درويش، ومنتصر الوردة.

اقتحام تفجير منزل في قلقيلية

في قلقيلية، فجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد القسامي علي أبو خليل، أحد منفذي عملية شارع 22 التي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي.

اقتحمت القوات المدينة من مدخلها الشرقي ترافقها تعزيزات عسكرية، وحاصرت منطقة صوفين وشارع 22، حيث أجبرت الأهالي على إخلاء منازلهم. ثم قامت جرافات الاحتلال بحفر محيط المنزل قبل زرع المتفجرات وتفجيره، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المجاورة.

تدمير البنية التحتية في قباطية

في بلدة قباطية جنوب جنين، دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية، وجرفت الشوارع الممتدة حتى دوار القدس وشارع المقاهي، كما أزالت عددًا من بسطات المواطنين.

شاهد| جرافات إسرائيلية تدمر البنية التحتية خلال اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين. pic.twitter.com/uMulzPJJtQ — د. هاني الدالي #غزة 🇵🇸 (@DrHaniAlDali) March 12, 2025

وخلال العملية، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، واستهدفت خط المياه الرئيسي المغذي للبلدة، بالتزامن مع استمرار المداهمات والتفتيشات، وسط تعزيزات عسكرية متواصلة من حاجز دوتان العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

هذا، ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ51 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

اعتداءات إسرائيلية متواصلة في مختلف المناطق

ونفذت قوات الاحتلال والمستوطنون سلسلة من الاعتداءات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقا شرق رام الله وانتشرت في شوارعها دون تسجيل اعتقالات، فيما أقدم مستوطنون على تخريب شبكتي إنترنت وكهرباء تعودان للمواطن قدري عليان دراغمة في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي بيت فوريك شرق نابلس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى تحطم نوافذ عدة منازل، إضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع التي تسببت في اندلاع مواجهات.

مشاهد من اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس pic.twitter.com/e6MLpwCAfT

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2025

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية مساء الثلاثاء، وانتشرت في أحيائها دون تنفيذ اعتقالات، بينما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب قرية بورين جنوب نابلس، مستخدمين غاز الفلفل دون وقوع إصابات.

وشهدت قريتا بورين وأوصرين اقتحامًا عسكريًا، تخلله إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وفي كفر عقب شمال القدس، اختطفت وحدة خاصة من “المستعربين” الشاب مجدي قاحوش من داخل مركز الشفاء الطبي، بينما احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في منطقة “عقبة حسنة” غرب بيت لحم، وقيدت أيديهم وأجبرتهم على الجلوس على الأرض.

بالفيديو | قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق #نابلس pic.twitter.com/Sdhq6KuCzF — قناة المنار (@TVManar1) March 12, 2025

المصدر: مواقع