سلاح الجو الإسرائيلي يستنفر تحسباً لصواريخ ومسيّرات من اليمن

مع انقضاء مهلة الأيام الأربعة، التي منحها قائد أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي دفاعاته الجوية، تحسباً لهجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ بالستية من صنعاء.

قال معلّق الشؤون العسكرية في قناة “كان” الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، إنّ سلاح الجو رفع حالة التأهب، وعزز منظومة الدفاع الجوي، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة إلى الجو لحماية السماء، بسبب المخاوف من إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ بالستية من اليمن.

وأضاف المعلّق الإسرائيلي، أنّه “على الرغم من الاستنفار، فإنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية للجمهور”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل نظام تحديد المواقع (GPS) وسط “إسرائيل”، بسبب الخوف من إطلاق النار من اليمن في المستقبل القريب.

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة العمليات المحددة بـالبحرين الأحمر والعربي، وكذلك باب المندب وخليج عدن.

وأكّدت القوات المسلحة أنّ ذلك يأتي إسناداً وانتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي للوسطاء لدفع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونظراً إلى عدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك.

وكان السيد الحوثي قد منح في الـ7 من آذار/ مارس الحالي الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام (انتهت اليوم)، مؤكداً أنه “إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده”.

المصدر: مواقع اخبارية