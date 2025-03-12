اليمن | القوات المسلحة اليمنية تستأنف حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وباب المندب، وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية، تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع أنه “إسنادًا وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ونظرا لعدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن”.

وشدد البيان على أن “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها”، مؤكدًا أن “هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية، محيية “الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية”.

المصدر: وكالة يونيوز