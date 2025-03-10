ويتكوف: زيلينسكي قدم اعتذارا لترامب عما حدث في البيت الأبيض

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن “الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي اعتذر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض”.

وقال ويتكوف في حديث له يوم الاثنين إن “زيلينسكي وجه رسالة إلى الرئيس ترامب واعتذر فيها عن كل ما حبدر منه في المكتب البيضاوي”، وتابع “وأعتقد أن هذه كانت خطوة مهمة”.

واضاف ويتكوف “كانت هناك مناقشات كثيرة بين فريقنا وبين الأوكرانيين والأوروبيين الذين كانوا على علاقة بهذه المناقشات أيضا، وأود أن أصفها بأنها تقدم”، وامل “في عقد الصفقة حول استثمار الموارد الطبيعية الأوكرانية في وقت قريب، وربما خلال المباحثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية هذا الأسبوع”.

يذكر أن المشادة الكلامية العلنية بين زيلينسكي وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس حدثت أثناء زيارة زيلينسكي لواشنطن في 28 فبراير/شباط الماضي، وأدت إلى توترات في العلاقات بين كييف وواشنطن وتأجيل توقيع الاتفاقية حول الاستثمار المشترك للموارد الطبيعية الأوكرانية.

وتأتي تصريحات ويتكوف عشية اجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية، من المتوقع أن يبحث الجانبان خلاله آفاق التسوية في أوكرانيا وصفقة الموارد الطبيعية.

المصدر: روسيا اليوم