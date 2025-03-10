أوساط صهيونية تؤكد العمل لإنشاء منطقة عازلة تمتد الى العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2025 - 21:46

أوساط صهيونية تؤكد العمل لإنشاء منطقة عازلة تمتد الى العراق

منذ 1 ساعة 10 March، 2025
منطقة عازلة
عربي وإقليمي - كيان العدو

أوساط صهيونية تؤكد ان “إسرائيل” بدأت العمل لانشاء منطقة عازلة تمتد الى العراق.

المصدر: قناة المنار

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