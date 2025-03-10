بيرم : حرصاء على الوطن ونتصرف بحكمة واقتدار

رأى وزير العمل السابق مصطفى بيرم في إفطار رمضاني تكريمي لعوائل شهداء بلدة زفتا الجنوبية، أن “المنطقة على صفيح ساخن، لكن ما يطمأننا، أننا في خط الله وخط النور وأن المسير في النور يوصل إلى الله عز وجل، كما اننا نمتلك الإقتدار وما زلنا حاضرين في الساحة، ما زال شبابنا حاضرين وما زالت هذه البيئة التي كانت تقدم وتدعم لتصبح هي المقاومة بأساسها”، وقال: “مهما كانت التحديات سنستخدم الحكمة في الداخل ونسقط المؤامرة ملفا بعد ملف، ولن نسمح لأحد أن يحصل بالسياسية ما لم يحصله بالعسكري”.

وختم مؤكدا اننا “حرصاء على الوطن والدولة والجيش وعلى خيارات الدولة ونتصرف بحكمة لكن بهيبة واقتدار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام