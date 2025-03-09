“القومي”: لحماية الشعب السوري من التنكيل والوقوف بوجه المجازر

ناشد الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاحد “جامعة الدول العربية التحرّك الفوري والسريع والتدخّل عبر إرسال قوّات عربيّة تنتشر على كامل الأراضي السورية حمايةً للشعب السوري الذي تُمارَس بحقّه كلّ أنواع التنكيل”.

وقال “القومي” إن “أبناء شعبنا السوري في مختلف المناطق مدعوون للوقوف بوجه تلك المجازر التي تطال أبناء بلدهم والحفاظ على وحدة المجتمع ونبذ الخطاب الطائفي والعنصري وتغليب مصلحة الوطن لوضع حدّ لكلّ التجاوزات”.

ولفت “القومي” الى أن “وسائل الإعلام العالميّة تمارس تعتيما كبيرا على حقيقة ما يحصل في سوريا وأنّ هذا التعتيم هو جزء من عمليّة الإبادة الحاصلة، كون الإعلام الذي لطالما كان شريكًا في صناعة الأحداث، يمارس اليوم سياسة التستّر على الإرهاب في سبيل تلميع صورته” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام